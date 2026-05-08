Calcio Femminile Tutto pronto per la final four Domani pomeriggio Sassuolo-Roma

Domani pomeriggio si svolgerà la partita tra Sassuolo e Roma, che aprirà la final four del campionato Primavera femminile. La manifestazione si terrà tra il campo ‘Spazzoli’ del Mapei Football Center e il ‘Ricci’, con le squadre pronte a scendere in campo. La final four avrà luogo nel corso di tre giorni e coinvolgerà diverse formazioni del campionato.

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SASSUOLO Tutto pronto, tra il campo ‘Spazzoli’ del Mapei Football Center e il ‘Ricci’ per la tre giorni che vede Sassuolo ospitare la final four del campionato Primavera femminile. In lizza, oltre alle neroverdi, ci sono squadre del calibro di Juventus, Milan e Roma. Il programma entra nel vivo già dalla giornata di domani presso il centro sportivo di via Giorgio Squinzi, dove il campo intitolato ad Adriana Spazzoli accoglie in mattinata, alle 11.30, la prima semifinale che propone uno scontro diretto tra Juventus e Milan, una sfida seguita nel pomeriggio (17.30) dal secondo match tra Roma e Sassuolo. L’epilogo, ovvero la finalissima per il titolo di Campione d’Italia, andrà invece in scena lunedì alle 18, nella cornice dello Stadio ‘Enzo Ricci’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio Femminile. Tutto pronto per la final four. Domani pomeriggio Sassuolo-Roma Notizie correlate Leggi anche: Calcio femminile: l’Inter espugna Sassuolo e mette pressione alla Roma in Serie A L’evento. Final Four Primavera Femminile, i match si giocheranno a SassuoloSarà Sassuolo a ospitare, tra 9 e 11 maggio, la Final Four del Campionato Primavera 1 Femminile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda squadra Sivel Avezzano; Presentata a Vicenza la finale di Coppa Italia Women tra Juventus e Roma; Scheda squadra Club Sport Roma; Scheda squadra Ittiri Calcio. Calcio, la Roma femminile vince il terzo scudetto ed è Campione d'ItaliaLa Roma femminile è campione d’Italia. Con la vittoria ottenuta questa sera allo stadio Tre Fontane contro la Ternana Women per 2-0, le ... iltempo.it L'Italia femminile pronta alle qualificazioni Mondiale, Soncin: Contro la Svezia per il sogno Brasile 2027Tutto pronto a Reggio Calabria per l'esordio dell'Italia femminile nelle qualificazioni per il Mondiale del 2027. Bonansea e compagne affronteranno la Svezia per la prima partita del Girone 1 della ... corrieredellosport.it , ’ ’ - Torna all’Aquila il 14 maggio l’appuntamento culturale e agonistico dedicato al calcio femminile abruzzese. L’annuale giornata ved - facebook.com facebook Calcio Femminile Italiano x.com