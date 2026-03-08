Ternana-Gubbio 0-1 le pagelle del match | serata da dimenticare per tutto l' attacco

Nella partita tra Ternana e Gubbio, terminata 0-1, l'attacco dei rossoverdi ha avuto una serata negativa. Il portiere D'Alterio ha iniziato con un errore nel rilancio, ma è rimasto inattivo per gran parte del match. La partita si è conclusa con una vittoria per il Gubbio, lasciando i padroni di casa senza punti.

A centrocampo bene Majer e Kerrigan. In ripresa Donati ma è il reparto offensivo a mancare nella serata del Liberati D'Alterio 6 inizia con un brivido mancando il rilancio. Inoperoso per gran parte della gara. Ad inizio ripresa salva di piede Donati 6 supera il momento di appannamento delle ultime gare. Buon contributo in entrambe le fasi per poi chiudere da centrale nel cambio di sistema di gioco Kurti 6 interpreta in modo efficace di ruolo di centrale. Sulla rete di Ghirardello è più un errore di reparto che una disattenzione personale (22' st Tripi 6 schierato al posto del compagno, per la prima volta in stagione. Non sfigura) Pagliari 6 debutta al Liberati dopo l'ottima prova di Arezzo.