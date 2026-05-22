Cucina alpina street food e carbonara | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse manifestazioni, tra cui una festa dedicata al vino di Bergamo in Piazza Carrara e una sagra della carbonara e degli arrosticini al Piazzale degli Alpini. Sono previste anche iniziative di street food a Treviglio e altre sagre alpine in varie località della provincia. Gli eventi si concentrano principalmente nel weekend e coinvolgono numerosi appassionati di gastronomia e tradizione locale.

“Evviva Valcalepio – Il vino di Bergamo in festa” in Piazza Carrara a Bergamo, la sagra della carbonara e degli arrosticini al Piazzale degli Alpini, tante feste, sagre alpine, Street food festival a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 22 a domenica 24 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sabato 23 e domenica 24 maggio in Piazza Carrara a Bergamo, davanti all’Accademia Carrara, si terrà l’iniziativa “Evviva Valcalepio – Il vino di Bergamo in festa”. “Evviva Valcalepio” non è la solita festa del vino, è il vino di Bergamo in festa. Nel 2026 il vino di Bergamo e dei Bergamaschi, il Valcalepio festeggia i suoi primi 50 anni di DOC ed è pronto a deliziare il pubblico con le sue quattro tipologie: bianco, rosso, rosso riserva e moscato passito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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