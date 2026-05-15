Cucina Alpina Fiorentina e salame | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono numerosi eventi e sagre. Tra le manifestazioni più tradizionali ci sono le feste dedicate alla cucina alpina, alla Fiorentina e al salame tipico bergamasco. Si svolgono anche eventi con proposte vegan al Piazzale degli Alpini e la notte bianca a Ghisalba. A Scanzorosciate si tiene il MoyaMoya Music Festival, mentre altre iniziative si svolgono in diverse località della provincia. Le manifestazioni coinvolgono diverse tipologie di cucina e musica, attirando numerosi partecipanti.

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Tante feste, sagre alpine, Fiorentina, cotoletta impanata e proposte vegan al Piazzale degli Alpini, la sagra del salame tipico bergamasco e la notte bianca a Ghisalba, il MoyaMoya Music Festival a Scanzorosciate e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 15 a domenica 17 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 15 al 17 maggio al Piazzale degli Alpini a Bergamo prosegue “Tradizione, panatura e rivoluzione”, con tre modi di vivere la carne, ossia la Fiorentina, la costoletta impanata e proposte vegan. Si troveranno: tagliere toscano (salumi tipici toscani, pecorino, focaccia toscana e... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cucina tipica, polenta taragna e carciofi: le sagre del fine settimana in BergamascaLa festa delle mammole – sagra del carciofo al Piazzale degli Alpini a Bergamo, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, il Festival della... Cucina asiatica, risotto, paella e polenta: le sagre del fine-settimana in BergamascaL’Asian Festival a ChorusLife con tanti piatti della cucina asiatica, la sagra del risotto al Piazzale degli Alpini a Bergamo, il Festival de la...