Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre e festival dedicati ai piatti tradizionali e allo street food. Tra gli eventi ci sono la sagra della polenta, del brasato e dello stracotto, e la “Carovana dei sapori” al Piazzale degli Alpini di Bergamo, che propone cibo di strada da vari paesi. A Bagnatica si tiene il Festival della polenta taragna, mentre a Bolgare si celebra la festa degli Alpini e a Treviglio si svolge lo “Spritz Festival”.

La sagra della polenta, brasato e stracotto ma anche la “Carovana dei sapori – Cibo di strada da tutto il mondo” al Piazzale degli Alpini a Bergamo, il Festival della polenta taragna a Bagnatica, la festa degli Alpini a Bolgare e “Treviglio Spritz Festival”. Sono diverse le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 10 a domenica 12 aprile. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 10 al 12 aprile al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, prosegue la “Sagra della polenta, brasato e stracotto”. Il menù prevede Antipasti: tagliere della casa, salumi misti, frittelle di grano saraceno ripiene di Casera e bruschetta con crema ai funghi, polenta, uovo a 63° e fonduta, polenta morbida, uovo a bassa temperatura, fonduta di stracchino e frutta secca tostata TunaVeg alla Luciana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Casoncelli, pizzoccheri e polenta taragna: le sagre del fine-settimana in BergamascaDalla sfida tra casoncelli e pizzoccheri al Piazzale degli Alpini alla Taragna Wine Fest a Spirano.

Polenta taragna, casoncelli e pizzoccheri: le sagre del fine-settimana in BergamascaIl Festival della polenta taragna a Palazzago, la sfida tra casoncelli e pizzoccheri al Piazzale degli Alpini, lo street food ad Albino e la festa di...

Argomenti più discussi: Street food, taragna, brasato e spritz: le sagre del fine-settimana in Bergamasca; Pasquetta 2026 | polenta brasato e festa in Bergamasca.

Street food, taragna, brasato e spritz: le sagre del fine-settimana in BergamascaLe feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 10 a domenica 12 aprile. bergamonews.it

Street food, taragna e cucina tipica: le sagre del fine-settimana in BergamascaLe feste e le kermesse gustose organizzate nel week-end da venerdì 4 a domenica 6 aprile nella provincia di Bergamo Lo street food con la Carovana dei Sapori e la Fiera del Gin al Piazzale degli ... bergamonews.it

Weekend, cosa fare in Veneto: Vinitaly and the City a Verona, Venyl a Mestre, i PanPers a Conegliano, l'International Street Food a Padova x.com

Canale 9. . STREET FOOD & CABARET A TRECASE PER UNA BUONA CAUSA Street Food & Cabaret", l’evento che sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi trasformerà il cuore di Trecase in un cantiere di gioia e solidarietà. È stato con noi don Francesco P - facebook.com facebook