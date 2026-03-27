Falco imprigionato su un tetto | liberato dai vigili del fuoco

Nel corso della mattinata di oggi, un falco è stato rinvenuto imprigionato su un tetto in una zona residenziale. Una squadra dei vigili del fuoco di Parma è intervenuta per recuperare l’animale, che non riusciva a volare via. L’intervento è durato circa un’ora e si è concluso con la liberazione del rapace.

Oggi, in tarda mattina, una squadra del comando dei vigili del fuoco di Parma si è recata in borgo san Silvestro per il recupero di un falchetto impossibilitato a volare sopra ad un tetto. L'intervento è andato a buon fine e il falco è stato liberato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Falco imprigionato su un tetto: liberato dai vigili del fuoco Articoli correlati Monza: operaio incastrato liberato dai Vigili del FuocoUn giovane operaio di ventisei anni è stato liberato da un macchinario dopo essere rimasto incastrato durante i lavori di manutenzione. Cane resta incastrato in una recinzione: liberato dai Vigili del fuocoI Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti questa mattina in via Don Camillo Mostardi in località Collemontanino, nel Comune di Casciana... Tutto quello che riguarda Falco imprigionato Discussioni sull' argomento Appalti pilotati e fondi neri: 26 indagati tra Difesa, RFI e Terna. I pm: Articolato sistema criminale; Si finge operatore ecologico tra i cassonetti ma ruba i portafogli, arrestato; Incendio nell’ufficio del Giudice di Pace a Marano, arrestato 32enne; Appalti e corruzione, alla Difesa arriva la guardia di finanza. Nichi Falco. Erich Kunzel · Main Title From "The Mask Of Zorro". Imprigionati dagli eventi del proprio tempo speri nella venuta di un nuovo salvatore…. Special model @zizza.ilia for @nichifalco_maison #paris #womancollection #hautecouture - facebook.com facebook