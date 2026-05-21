Raul Castro incriminato negli Usa può essere condannato a morte | Trump e Rubio alla conquista di Cuba
Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha reso noto l'incriminazione di Raul Castro, ex leader cubano, in un procedimento giudiziario. L'accusa riguarda specifici reati e potrebbe comportare la pena di morte. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcuni politici americani, tra cui il presidente e altri esponenti del Congresso, che vedono questa vicenda come parte di una strategia più ampia contro Cuba. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra gli Stati Uniti e l’isola caraibica.
Era nell’aria da giorni, ora è ufficiale: il Dipartimento della Giustizia Usa ha ufficialmente incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro, 94 anni, per l’abbattimento di due Cessna Skymaster dell’organizzazione basata a Miami Brothers to the Rescue, oppositrice al regime socialista di L’Avana, avvenuta nel 1996 quando il fratello di Fidel Castro era Ministro della Difesa. L’accusa è pesantissima: omicidio e cospirazione per uccidere cittadini americani, un combinato che a livello federale è potenzialmente punibile con l’ergastolo o con la pena di morte in presenza di aggravanti. Todd Blanche, che guida temporaneamente il Dipartimento... 🔗 Leggi su It.insideover.com
RAUL CASTRO INDICTMENT Trump Declines Comment on Plans to Charge Cuba Leader | DWS News | AB1I
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