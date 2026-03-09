Pannelli solari e batterie | così la Cina aiuta Cuba contro la morsa energetica degli Usa

La Cina ha fornito pannelli solari e batterie a Cuba, per sostenere il paese nella gestione delle difficoltà energetiche. Le forniture arrivano in un momento in cui il conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran non coinvolge direttamente la questione cubana. La consegna di queste attrezzature mira a rafforzare le capacità energetiche dell’isola. La mossa viene annunciata senza collegamenti ufficiali con altri avvenimenti internazionali.

In un momento del genere, con la guerra in corso tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il dossier cubano non è proprio in cima all’agenda cinese. Certo, Pechino segue con attenzione (e interesse) le mosse degli Usa in America Latina e Caribi, e sostiene, almeno idealmente, le cause dei propri partner locali. Washington ha chiuso i rubinetti del petrolio venezuelano che rifornivano l’Havana, minacciando tariffe aggiuntive ai Paesi che avessero venduto la preziosa risorsa a un’isola sempre più in evidente difficoltà economica. Dal canto suo, la Cina, per bocca del suo ministero degli Esteri, ha dichiarato di sostenere Cuba “nella salvaguardia della sua sovranità e sicurezza nazionale”, e di opporsi alle “interferenze straniere”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Leggi anche: Crisi energetica, niente medicine e la morsa di Trump: perché Cuba è sull’orlo del collasso

