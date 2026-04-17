Gli Stati Uniti hanno avviato una strategia mirata a influenzare le rotte energetiche che riforniscono la Cina, concentrandosi su due punti chiave: lo stretto di Hormuz e quello di Malacca. Questa mossa coinvolge operazioni e iniziative volte a limitare il flusso di petrolio e risorse verso Pechino, con l’obiettivo di esercitare pressione sulla sua dipendenza energetica. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni più ampio tra le due potenze.

Washington ha delineato una manovra geopolitica di precisione che mira a colpire il cuore dell’approvvigionamento energetico di Pechino, agendo simultaneamente su due nodi strategici vitali: lo stretto di Hormuz e quello di Malacca. Attraverso una coordinata serie di mosse che coinvolgono attori come l’Indonesia e l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti stanno restringendo lo spazio di manovra della Cina, la cui dipendenza dal petrolio importato passa per l’80% proprio attraverso queste rotte marine. La geometria del blocco: tra il Golfo e il Sud-est asiatico. L’architettura del potere che si sta consolidando non è frutto di casualità, ma di una sequenza studiata con estrema attenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra energetica: la morsa USA che stringe Pechino tra Hormuz e Malacca

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