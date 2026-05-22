Cuba migliaia di persone in piazza all’Avana contro l’incriminazione di Raul Castro
Migliaia di persone si sono radunate in Piazza dell’Avana per protestare contro l’incriminazione di Raul Castro. La manifestazione si è concentrata vicino all’ambasciata statunitense e ha visto la partecipazione di cittadini che hanno espresso il loro dissenso attraverso slogan e cartelli. La mobilitazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione dei media locali e internazionali sulla situazione politica nel paese. La polizia ha monitorato la manifestazione senza intervenire.
Centinaia di persone si sono radunate vicino all’ambasciata statunitense all’ Avana su invito del governo cubano, dopo che mercoledì 20 maggio gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex leader cubano Raul Castro per omicidio, alimentando le speculazioni su un possibile tentativo del presidente Donald Trump di rovesciare il paese comunista. Le accuse contro l’ex presidente, che a 94 anni rimane influente nella politica cubana, derivano dall’abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili pilotati da oppositori di Castro. Castro è il fratello minore di Fidel Castro, l’iconico nemico degli Stati Uniti che guido’ la rivoluzione comunista cubana del 1959. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses
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Migliaia di manifestanti si sono radunati davanti all'ambasciata Usa all'Avana per protestare contro la decisione di Washington di incriminare l'ex leader cubano Raúl Castro. Le accuse contro l'ex presidente, che a 94 anni rimane influente nella politica cubana facebook
Era nell’aria da giorni, ora è ufficiale: il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro, 94 anni, fratello di Fidel Castro. L’accusa è di omicidio e cospirazione finalizzata all’uccisione di cittadini americani per l’abb x.com
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