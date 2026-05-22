Cuba migliaia di persone in piazza all’Avana contro l’incriminazione di Raul Castro

Migliaia di persone si sono radunate in Piazza dell’Avana per protestare contro l’incriminazione di Raul Castro. La manifestazione si è concentrata vicino all’ambasciata statunitense e ha visto la partecipazione di cittadini che hanno espresso il loro dissenso attraverso slogan e cartelli. La mobilitazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione dei media locali e internazionali sulla situazione politica nel paese. La polizia ha monitorato la manifestazione senza intervenire.

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