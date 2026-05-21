Cuba Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi | l’annuncio dopo l’incriminazione dell’ex presidente Raul Castro

Nelle scorse ore, a Miami, l’amministrazione statunitense ha comunicato l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raul Castro. Contestualmente, le forze armate degli Stati Uniti hanno schierato nel mare dei Caraibi la portaerei USS Nimitz. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con l’attenzione rivolta alle attività militari e alle dichiarazioni ufficiali di Washington. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’incriminazione o sulle operazioni navali in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mentre a Miami l’amministrazione Trump annunciava l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raul Castro, le forze armate inviavano nel mare dei Caraibi la portaerei USS Nimitz. Il suo arrivo è stato annunciato su X dal Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom): una notizia che coincide con l’intensificarsi della campagna di pressione americana contro Cuba e con l’accusa verso l’ex leader 94enne di omicidio, cospirazione per uccidere statunitensi e distruzione di due aeronavi. Il Southcom è il Comando combattente responsabile delle operazioni in America Latina, Messico escluso. Dunque è stata sua la decisione di inviare alle porte di Cuba una delle più grandi portaerei del mondo a propulsione nucleare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuba, Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi: l’annuncio dopo l’incriminazione dell’ex presidente Raul Castro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: «Gli Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi», la minaccia su Cuba dopo l’incriminazione di Raúl Castro Cuba, Usa schierano la portaerei Nimitz nei CaraibiLe forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d’attacco della portaerei USS Nimitz nei Caraibi, in un contesto di... Gli Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi, sale la pressione di Trump contro CubaGuerra Usa Iran, la diretta di oggi Usa e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti - dice Trump - che Usa e Iran firmeranno per aprire 30 giorni ... ilgazzettino.it Cuba, Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi: l’annuncio dopo l’incriminazione dell’ex presidente Raul CastroGli USA schierano la portaerei nucleare Nimitz vicino a Cuba dopo l'incriminazione di Raul Castro per omicidio e cospirazione ... ilfattoquotidiano.it