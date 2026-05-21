Cuba Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi | l’annuncio dopo l’incriminazione dell’ex presidente Raul Castro

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse ore, a Miami, l’amministrazione statunitense ha comunicato l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raul Castro. Contestualmente, le forze armate degli Stati Uniti hanno schierato nel mare dei Caraibi la portaerei USS Nimitz. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con l’attenzione rivolta alle attività militari e alle dichiarazioni ufficiali di Washington. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’incriminazione o sulle operazioni navali in corso.

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Mentre a Miami l’amministrazione Trump annunciava l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raul Castro, le forze armate inviavano nel mare dei Caraibi la portaerei USS Nimitz. Il suo arrivo è stato annunciato su X dal Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom): una notizia che coincide con l’intensificarsi della campagna di pressione americana contro Cuba e con l’accusa verso l’ex leader 94enne di omicidio, cospirazione per uccidere statunitensi e distruzione di due aeronavi. Il Southcom è il Comando combattente responsabile delle operazioni in America Latina, Messico escluso. Dunque è stata sua la decisione di inviare alle porte di Cuba una delle più grandi portaerei del mondo a propulsione nucleare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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