Gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto di aiuti da 100 milioni di dollari destinato a Cuba, con l’intenzione di fornire assistenza tramite canali civili. Restano aperte alcune domande su come i fondi verranno effettivamente gestiti e controllati, considerando le restrizioni imposte dal governo cubano. Non è ancora chiaro chi sarà incaricato di distribuire direttamente medicinali e alimenti sull’isola, né quali procedure saranno adottate per garantire la trasparenza delle operazioni.

? Domande chiave Come faranno i fondi a superare il controllo del governo cubano?. Chi gestirà concretamente la distribuzione di medicinali e cibo sull'isola?. Perché la Chiesa cattolica è diventata un attore chiave nel piano?. Quali conseguenze avranno i dazi petroliferi sulla stabilità di Cuba?.? In Breve Mike Hammer e Edem Wosornu coordinano canali umanitari con l'ufficio ONU.. Washington ha già stanziato tre milioni di dollari per l'assistenza immediata.. Fondi per medicinali e cibo passeranno tramite ONG e Chiesa cattolica.. Dazi petroliferi minacciati da Trump aggravano la crisi energetica cubana.. L’ambasciata degli Stati Uniti all’Avana ha confermato un incontro produttivo tra Mike Hammer e Edem Wosornu per definire nuovi canali di assistenza umanitaria verso la popolazione cubana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, piano USA da 100 milioni: aiuti diretti via canali civili

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Trump STUNS Cuba with Dangerous Military Moves

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