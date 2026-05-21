Cuba ora gli USA accusano Raul Castro di omicidio L'Avana | È un circo per giustificare una guerra
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha formalmente incriminato Raul Castro, ex presidente cubano e fratello di Fidel Castro, con accuse di omicidio e cospirazione per aver ucciso cittadini americani. La denuncia si basa su presunti collegamenti tra Castro e atti violenti commessi contro cittadini statunitensi. L'Avana ha risposto che si tratta di un tentativo strumentale volto a giustificare un intervento militare o una guerra. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato per omicidio e cospirazione finalizzata all'uccisione di cittadini americani Raul Castro, il 94enne ex presidente cubano e fratello di Fidel Castro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
EU acusa oficialmente a Raúl Castro por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses
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