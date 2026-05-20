Perché gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente di Cuba Raúl Castro? I timori per un altro piano Maduro e l’ira de L’Avana

Gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro, di 94 anni, suscitando preoccupazioni legate a possibili sviluppi politici e diplomatici. La decisione arriva in un momento di tensione tra Washington e L’Avana, con il governo statunitense che esprime timori riguardo a un possibile nuovo piano associato a Maduro. La mossa ha suscitato reazioni di irritazione nella capitale cubana, che ha condannato l’azione come una provocazione. La vicenda si inserisce in un quadro di rapporti complicati tra le due nazioni.

Gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro, novantaquattrenne e fratello di Fidel Castro, e altre cinque persone con accuse di «omicidio» e «cospirazione per uccidere cittadini americani», in relazione all’ abbattimento nel 1996 di due aerei del gruppo di assistenza umanitaria “Brothers to the Rescue”. Secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, l’episodio avvenne quando due Cessna non armati furono abbattuti da caccia cubani al largo dell’isola, provocando la morte di quattro cittadini cubani e americani. All’epoca Castro era ministro della Difesa di Cuba e, secondo l’accusa, avrebbe avuto un «ruolo di comando nell’operazione». 🔗 Leggi su Open.online

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Incriminato negli Stati uniti l'ex Presidente di Cuba Raùl Castro. Perché e cosa può succedere

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