In Arabia Saudita si discute sulla presenza di un piano per favorire la vittoria di Cristiano Ronaldo nel campionato locale. La questione ha suscitato commenti tra i partecipanti della Roshn League, il massimo torneo del paese, alimentando sospetti e voci di malizia. Nel frattempo, sui social e tra gli appassionati, si moltiplicano le domande sulla reale imparzialità delle competizioni e sulle strategie adottate dalle squadre coinvolte.

Come si dirà “chiagni e fotti” in arabo? L’interrogativo sorge raccogliendo il disappunto e le voci maliziose che serpeggiano fra i protagonisti della Roshn League, il massimo campionato saudita. Un torneo che sta provando la scalata per portarsi verso il rango delle leghe d’élite del calcio mondiale, ma intanto si è già allineato in materia di polemiche becere e sospetti di favoritismi. L’ultimo fra questi riguarda i presunti trattamenti di riguardo verso l’ Al-Nassr, cioè la squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo. Cristiano non ha ancora vinto un titolo nazionale in Arabia. Secondo alcune voci, CR7 e compagni riceverebbero regali, sia diretti sia indiretti, per far vincere il campionato alla star portoghese.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - In Arabia Saudita c’è davvero un disegno per far vincere Cristiano Ronaldo?

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