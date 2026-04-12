In Arabia Saudita c’è davvero un disegno per far vincere Cristiano Ronaldo?
In Arabia Saudita si discute sulla presenza di un piano per favorire la vittoria di Cristiano Ronaldo nel campionato locale. La questione ha suscitato commenti tra i partecipanti della Roshn League, il massimo torneo del paese, alimentando sospetti e voci di malizia. Nel frattempo, sui social e tra gli appassionati, si moltiplicano le domande sulla reale imparzialità delle competizioni e sulle strategie adottate dalle squadre coinvolte.
Come si dirà “chiagni e fotti” in arabo? L’interrogativo sorge raccogliendo il disappunto e le voci maliziose che serpeggiano fra i protagonisti della Roshn League, il massimo campionato saudita. Un torneo che sta provando la scalata per portarsi verso il rango delle leghe d’élite del calcio mondiale, ma intanto si è già allineato in materia di polemiche becere e sospetti di favoritismi. L’ultimo fra questi riguarda i presunti trattamenti di riguardo verso l’ Al-Nassr, cioè la squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo. Cristiano non ha ancora vinto un titolo nazionale in Arabia. Secondo alcune voci, CR7 e compagni riceverebbero regali, sia diretti sia indiretti, per far vincere il campionato alla star portoghese.🔗 Leggi su Lettera43.it
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