Cristiano Ronaldo ha conquistato il suo primo titolo di campione saudita, vincendo il campionato con la sua squadra. La sua vittoria ha portato a un'emozione forte, con il calciatore che si è lasciato andare alle lacrime. La squadra di Ronaldo si è affermata come prima in classifica, mentre il tecnico della squadra rivale ha commentato la propria delusione, sottolineando che, nonostante l’impegno, hanno ottenuto solo una coppa. La competizione si è conclusa con il trionfo del portoghese, che ha fatto la storia nel campionato locale.

Cristiano Ronaldo sfata il tabù, vince il campionato saudita per la prima volta nella sua storia e costringe un deluso Simone Inzaghi al secondo posto. L’attaccante portoghese ha infatti segnato due gol nella vittoria per 4-1 dell’Al Nassr contro il Damac, conquistando così il suo primo titolo nella Saudi Pro League da quando si è trasferito nel campionato a gennaio del 2023. È l’undicesimo titolo di campionato per il club, ma il primo da quando Ronaldo è arrivato nella squadra. L’Al Nassr ha chiuso con due punti di vantaggio sui rivali dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, conquistando il titolo all’ultima giornata di campionato. Ronaldo ha già segnato oltre 100 gol per il club nelle sue tre stagioni in Arabia Saudita, dopo essere approdato nella SPL al termine della sua seconda esperienza al Manchester United. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cristiano Ronaldo trionfa in Arabia e scoppia a piangere. La delusione di Inzaghi (2°): “Imbattuti, ma abbiamo vinto solo la Coppa”

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