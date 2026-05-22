Nelle ultime settimane si sono registrati segnali di possibile avvicinamento tra gli Stati Uniti e l’Iran in un contesto di tensione nella regione del Golfo. Mentre si prosegue con i negoziati, alcune dichiarazioni di funzionari americani hanno messo in evidenza la ferma opposizione a qualsiasi forma di pedaggio imposto dall’Iran per il transito nello Stretto di Hormuz, considerato inaccettabile. La questione resta al centro delle discussioni internazionali, con l’attenzione rivolta agli sviluppi futuri di un accordo potenzialmente prossimo.

« È semplicemente inaccettabile. Non può accadere ». Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha liquidato così l’ipotesi che l’Iran possa imporre pedaggi per il transito nello Stretto di Hormuz. La dichiarazione, pronunciata durante la riunione dei ministri degli Esteri Nato a Helsingborg, in Svezia, ha immediatamente alzato la tensione attorno al corridoio marittimo più strategico del pianeta. E forse qualcosa si muove, infatti nel Golfo Persico almeno 35 imbarcazioni sono riuscite a passare, fermo restando il controllo operativo dei pasdaran, mentre dietro le quinte prende forma una bozza di accordo tra Teheran e Washington mediata dal Pakistan. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crisi nel Golfo, spiragli sull’accordo tra Usa e Iran. E Rubio avverte: «Il pedaggio a Hormuz è inaccettabile»

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