La presidente della Banca centrale europea ha commentato la situazione attuale legata alla crisi energetica, evidenziando come questa influenzi l’economia dell’area euro. Ha anche affermato che la Bce continuerà a lavorare per mantenere la stabilità dei prezzi e per riportare l’inflazione al livello del 2%. La responsabile ha annunciato che l’istituto si prepara a una possibile stretta monetaria, in risposta alle tensioni in corso nel settore energetico.

La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha lanciato un nuovo allarme sugli effetti della crisi energetica sull’economia europea, assicurando però che la Bce resta “saldamente impegnata” a garantire la stabilità dei prezzi e a riportare l’inflazione verso l’obiettivo del 2%. Parlando a Nicosia al termine della riunione dell’Eurogruppo, Lagarde ha spiegato che lo shock energetico rappresenta “un evento molto significativo” per l’Eurozona, con conseguenze dirette e indirette sull’economia, sulla crescita e sul costo della vita. La presidente della Bce ha sottolineato che Francoforte continuerà a monitorare attentamente tutti gli indicatori economici, comprese le aspettative di inflazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crisi energetica, la Bce prepara la stretta: cosa ha detto Lagarde

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