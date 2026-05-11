Crisi Electrolux il momento più buio | l' azienda annuncia 1.700 licenziamenti

Electrolux ha comunicato che procederà con 1.700 licenziamenti in Italia, parte di un piano che coinvolge circa 4.000 lavoratori complessivamente nel Paese. La decisione riguarda diverse sedi e reparti dell’azienda, senza specificare le motivazioni ufficiali dietro questa scelta. La notizia arriva in un momento di difficoltà per l’impresa, che si prepara a ridurre significativamente il personale presente nel territorio italiano.

Electrolux ha annunciato un piano di tagli che vedrà il licenziamento di 1.700 persone in Italia su circa 4.000 addetti. Una misura drastica da parte della multinazionale svedese che non risparmierà nessuno stabilimento italiano e quindi anche Porcia, quartier generale per il Paese e struttura di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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