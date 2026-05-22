Crisi del gruppo Adesso Leoci smentisce | Continuiamo a lavorare per il paese
Il presidente del Consiglio comunale di Carovigno ha dichiarato che il gruppo politico Adesso continua a lavorare per il paese, smentendo le voci di crisi interne. In un intervento pubblico, ha affermato che la politica efficace si basa sulla capacità di superare le divisioni e di concentrarsi sugli interessi della comunità. Leoci ha inoltre ribadito l’impegno dell’organizzazione nel portare avanti le attività e i progetti in corso, nonostante le recenti indiscrezioni sullo stato del gruppo.
CAROVIGNO - La politica che funziona è quella che supera le divisioni interne e mantiene il focus sul bene comune: questo il principio che guida le dichiarazioni del presidente del Consiglio comunale di Carovigno, Francesco Leoci, in risposta alle voci di crisi che circolano negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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