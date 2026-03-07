Iran Tajani Continuiamo a lavorare per far prevalere la diplomazia

Il ministro degli Esteri ha annunciato che l'ambasciata in Iran è stata chiusa e il personale trasferito a Baku per motivi di sicurezza, ma le relazioni diplomatiche con l'Iran sono rimaste attive. La decisione è stata presa senza interrompere formalmente i rapporti ufficiali tra i due paesi. L’obiettivo è continuare a lavorare per far prevalere la diplomazia.

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo chiuso l'ambasciata in Iran e abbiamo spostato il personale a Baku per ragioni di sicurezza, non abbiamo interrotto le relazioni diplomatiche con l'Iran". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un punto stampa alla Farnesina."Continueremo a lavorare perchè prevalga sempre la diplomazia", sottolinea Tajani, che spiega: "A livello europeo stiamo chiedendo a tutti una de-escalation, ma le decisioni di Stati Uniti, Israele e Iran non sembrano quelle di una chiusura in tempi brevi delle azioni militari. Trump parla di 5-6 settimane, e l'Iran non intende cedere. Noi lavoriamo per la pace, l'abbiamo detto a tutti, vediamo cosa accadrà".