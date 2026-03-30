MotoGP Fabio Di Giannantonio | Siamo la prima Ducati continuiamo a lavorare

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del campionato mondiale di MotoGP del 2026. Fabio Di Giannantonio ha dichiarato che la squadra è la prima Ducati e che continuerà a lavorare per migliorare. La gara si è svolta su un circuito noto per le sue sfide tecniche e ha visto protagonisti diversi piloti di spicco.

È Marco Bezzecchi il vincitore del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Dopo la caduta di ieri nella Sprint, il romagnolo si riscatta nel migliore dei modi conquistando una gara condotta dall’inizio alla fine. Il centauro azzurro firma la terza vittoria stagionale, la quinta consecutiva contando anche la scorsa stagione. Completa la doppietta Aprilia Jorge Martin (+2.036) che vince il braccio di ferro con Acosta e risale sul podio dopo la vittoria nella Sprint di ieri. Terza posizione per la KTM di Pedro Acosta (+4.497). Deve accontentarsi della quarta piazza Fabio Di Giannantonio (+6.972) che dopo una partenza non perfetta ha sofferto il ritmo delle Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Siamo la prima Ducati, continuiamo a lavorare” Articoli correlati MotoGP, presentata la Ducati VR46: si ritorna al nero, Di Giannantonio e Morbidelli alzano i veliLa Ducati VR46 ha presentato la livrea in vista del Mondiale MotoGP 2026: un ritorno al nero, che sostituirà il bianco per affiancare il giallo. Leggi anche: Fabio Di Giannantonio conquista la pole al GP del Brasile, Bagnaia cade nel qualifiche MotoGP. Tutti gli aggiornamenti su MotoGP Fabio Di Giannantonio Siamo la... Temi più discussi: Marquez commenta l'incidente con Diggia e la penalità per la gara; MotoGP 2026. GP delle Americhe. Fabio Di Giannantonio: Non è più una MotoGP ma la moto con cui ti diverti. Le lotte con Marquez? Mi sento sempre piccolo tra i grandi; MotoGP Austin, Di Giannantonio: Episodio con Marquez è palese; MotoGp oggi, pole Di Giannantonio in qualifiche Gp Brasile. La griglia di partenza. Fabio Di Giannantonio in trattative avanzate con Yamaha per un possibile ingresso in MotoGP 2027.Yamaha è a un passo dalla definizione di un accordo con il pilota VR46, Fabio Di Giannantonio, mentre si avvicina la conferma del compagno di squadra previsto per Jorge Martin nella stagione MotoGP 20 ... napolipiu.com MotoGP | GP Austin Sprint Race, Di Giannantonio: Potevamo vincereFabio Di Giannantonio immaginava tutt'altro epilogo della Sprint Race di Austin, terza tappa della MotoGP 2026 in programma al COTA, Circuit of The Americas. Dopo la splendida pole position con tanto ... motograndprix.motorionline.com Doppietta Aprilia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas, classe MotoGp. Vince Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martin ed alla Ktm di Pedro Acosta. Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che ha preceduto la - facebook.com facebook #MotoGP #USGP Giusto sanzionare Marc Marquez per il grave errore nel corso del primo giro della Sprint che ha comportato conseguentemente la caduta di Fabio Di Giannantonio. Congrua anche la penalità di 1 Long Lap Penalty (in linea con il protocollo vi x.com