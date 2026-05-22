Criscitiello | Comolli? Folle fare il mercato con l’algoritmo La Juve ha 5 ds ma tra questi non c’è un vero dirigente
Un esperto ha commentato le strategie di mercato di alcune squadre, criticando l’uso di algoritmi per le decisioni di acquisto. Ha inoltre osservato che alcune società hanno più direttori sportivi, ma tra questi non si trova un dirigente con ruoli definiti. La Juventus, secondo quanto dichiarato, ha cinque direttori sportivi, ma senza un vero responsabile di riferimento. La questione riguarda le modalità di gestione delle operazioni di mercato e la presenza di figure di leadership chiare all’interno delle squadre.
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