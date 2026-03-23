Mercato Juve la radiografia di un vero flop gestionale | ecco quanti milioni sono stati investiti per questi risultati L’analisi

Mercato Juve, la radiografia di 6 anni di investimenti fallimentari che hanno portato a 0 scudetti nonostante le spese vertiginose. Dal 2020 la Juventus non vince lo scudetto. In questi 6 lunghi anni i bianconeri hanno speso ben 875 milioni di euro per acquisti, accumulando solamente piazzamenti modesti e cocenti eliminazioni. Il problema non sono mai stati i fondi a disposizione: gli azionisti hanno sostenuto 4 ricapitalizzazioni per 998 milioni. La vera criticità riguarda come queste risorse sono state investite sul campo. Nonostante l’avvicendamento di diverse figure dirigenziali fino all’assetto guidato da la dirigenza, la resa è rimasta inalterata, palesando l’incapacità di dare un senso al progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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