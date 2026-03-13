L’Architetto ed il Designer nell’Era dell’AI la presentazione del libro al Pedrocchi

L’intelligenza artificiale non è più una suggestione futuristica né uno strumento opzionale. È una realtà che sta già trasformando in profondità il modo di progettare, comunicare e gestire processi complessi. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce l’incontro in programma giovedì 19 marzo 2026, dalle ore 18 alle 20, nella storica Sala Bianca del Caffè Pedrocchi, dedicato alla presentazione del volume dell’Arch. Giovanni Marani, “L’Architetto ed il Designer nell’Era dell’AI The Architect and Designer in the Age of AI” (Bookness, 2026). L’evento, promosso con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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