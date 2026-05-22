L’export delle marche locali verso il Medio Oriente sta aumentando, con settori come moda, meccanica e chimica che registrano una presenza crescente. La regione si conferma come un mercato di rilievo per le aziende italiane, che continuano a espandersi in queste aree. Tuttavia, gli operatori sottolineano la necessità di diversificare le destinazioni per ridurre i rischi legati alla concentrazione su singoli mercati. La crescita dell’export riflette una tendenza consolidata negli scambi commerciali tra le parti.

"Il Medio Oriente è un mercato sempre più strategico per l’export marchigiano, che continua a trovare spazio soprattutto nei comparti della moda, della meccanica e della chimica". Confartigianato, con i dati del 2025, spiega che "la provincia di Macerata ha raggiunto esportazioni verso il Medio Oriente per 143,9 milioni di euro, in aumento del 3,4% rispetto all’anno precedente, con una crescita assoluta di oltre 4,7 milioni. Un risultato che conferma la capacità delle imprese maceratesi di consolidare la propria presenza in un’area oggi strategica. A trainare l’export provinciale sono soprattutto i macchinari e le apparecchiature, le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cresce l’export in Medio Oriente: "Necessario diversificare i mercati"

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