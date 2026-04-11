A pochi giorni dalla partita, i biglietti venduti per l’evento nel “Porta Elisa” hanno già raggiunto mille unità, con la capienza che si avvicina alle 2.500 persone. Il record di pubblico per una gara locale, finora, si ferma a 2.043 spettatori, considerando anche gli oltre 250 supporters ospiti. La sfida si avvicina a superare questa cifra, mentre l’affluenza continua a crescere.

Quota duemila da superare. Attualmente, infatti, il record di presenze spetta al derby contro la Massese, con 2043 spettatori, anche se, nel computo, vanno calcolati gli oltre 250 sostenitori apuani. Il maggior numero di tifosi solo lucchesi (la trasferta era vietata ai versiliesi) è stato registrato in occasione del derby con il Viareggio: 1965 presenze. Considerando che gli abbonati sono 996, mancherebbe all’appello un altro migliaio di spettatori per superare il precedente record stagionale. La prevendita (foto) finora è andata molto bene (a ieri sera venduti quasi mille biglietti), ma l’impulso decisivo arriverà oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - L’attesa: a ieri sera già venduti mille biglietti. Il "Porta Elisa» verso quota 2500 tifosi

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