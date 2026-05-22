Cremonese vs Como trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026 si affrontano Cremonese e Como. La squadra di casa cerca una vittoria per mantenere le speranze di salvezza, mentre gli ospiti devono ottenere i tre punti per avvicinarsi alla zona Champions League. La partita rappresenta uno degli ultimi incontri della stagione e si svolge in un momento decisivo per entrambe le formazioni. La gara sarà trasmessa in diretta e le probabili formazioni sono state annunciate in vista del match.

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Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I grigiorossi si giocano la salvezza, ma devono vincere e sperare, mentre i lariani devono portare a casa l’intera posta in palio e sperare in un passo falso delle concorrenti per entrare in Champions League. Cremonese vs Como si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Zini CREMONESE VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un brutto girone di ritorno, i grigiorossi si sono resi protagonisti di una reazione d’orgoglio, centrando due vittorie consecutive che sono servite per mantenersi ad un punto di ritardo dal Lecce. La squadra di Giampaolo per salvarsi deve vincere e sperare nel ko dei salentini. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Como, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PRONOSTICI DELLA GIORNATA DI SERIE A 2025-2026! Sullo stesso argomento Catanzaro vs Bari, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Frosinone vs Mantova, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Pronostico Cremonese-Como: destini incrociati nel derby lombardoCremonese-Como è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Cremonese-Como, quante storie: una sfida mai banaleAppuntamento domenica alle 20.45 con l’ultima giornata di campionato. Nelle prossime ore la decisione del Tar sul ricorso presentato dai tifosi comaschi contro il divieto di trasferta ... laprovinciadicomo.it