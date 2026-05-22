Creatività e sport con il progetto Fuori Orario per le scuole medie

Da ilpiacenza.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 150 studenti delle scuole secondarie di 1° grado della città hanno aderito alle attività pomeridiane gratuite avviate in questi mesi con il percorso educativo "Fuori Orario - Piacenza Vale", realizzato grazie alla coprogettazione tra Comune di Piacenza, istituzioni scolastiche, cooperativa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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