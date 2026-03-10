Ghisalba vandali romantici imbrattano le scuole medie con scritte colorate e sgrammaticate

Nella notte tra giovedì e venerdì, alcune persone sconosciute hanno imbrattato le pareti della scuola media di via Circonvallazione a Ghisalba con scritte colorate e poco accurate dal punto di vista grammaticale, utilizzando vernice. Gli autori dei graffiti hanno scritto frasi d’amore sulle colonne dell’edificio, lasciando tracce visibili dell’azione vandalica. La scuola si trova in una zona centrale del paese.

Ghisalba. Nella notte tra giovedì e venerdì ignoti, armati di vernice colorata, hanno scritto frasi d’amore sulle colonne della scuola media di via Circonvallazione. Un gesto che non solo va a deturpare un edificio pubblico ma – come se non bastasse – anche le più basilari regole della grammatica italiana. Tra le scritte spiccano infatti alcuni strafalcioni ortografici come “non ci si ama igniorandosi”. Non va molto meglio con “sei l’amore di mia vita”, un’altra delle frasi lasciate sui pilastri dell’edificio. A fare la scoperta è stato il personale scolastico all’apertura dell’istituto. Le vernici hanno lasciato segni visibili sulle strutture esterne e richiederanno un intervento di pulizia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Ghisalba, rimosse le scritte No Vax dal cimitero. Resta l’amaro: “Messaggi carichi di odio e disinformazione” Leggi anche: Ghisalba, rimosse le scritte No Vax dal cimitero, ma resta l’amaro: “Messaggi carichi di odio e disinformazione”