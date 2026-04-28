Roberto Valettini, sindaco di Aulla, ha espresso il suo dissenso sul progetto di un centro di permanenza per i rimpatri, votando contro in consiglio comunale. Nella stessa giornata, in qualità di presidente della Provincia di Massa, si è astenuto durante la discussione riguardante lo stesso tema. Le sue posizioni risultano quindi diverse a seconda dell’ente, dimostrando una posizione articolata su questa questione.

In Comune contrario al Cpr. In Provincia astenuto. Tutto è possibile per Roberto Valettini, sindaco di Aulla (Massa). Già, perché il primo cittadino è stato eletto alla guida del suo Comune grazie all’appoggio di una lista di centrosinistra (era iscritto al Pd). Ma poi, all’inizio di quest’anno, ha fatto il grande balzo: eletto presidente della Provincia di Massa con l’appoggio del centrodestra. Quando lo avevano saputo ad Aulla nemmeno ci credevano: “In Comune dovrebbe essere di sinistra e poi, appena passato il casello dell’autostrada, cambia la giacca”, sorridono al bar Trocadero che si affaccia sulla piazza centrale. Il centrosinistra, in realtà, aveva sorriso un po’ meno e il Pd lo aveva espulso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Valettini “equilibrista”: da sindaco di Aulla vota no al Cpr, da presidente della Provincia di Massa si astiene

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