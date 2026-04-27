Questa sera si svolge un consiglio comunale straordinario a Pallerone, nel territorio di Aulla, con un presidio di protesta organizzato davanti al municipio. La manifestazione si tiene in risposta alla proposta di istituire un Centro di Permanenza Ristretta (Cpr) nella zona. Il Partito Democratico commenta che il rappresentante del governo in questione si è schierato a destra rispetto alla questione. Il consiglio inizia alle ore 20.

Presidio stasera contro l’ipotesi di un Cpr nel territorio di Aulla, a Pallerone. La manifestazione sotto il Comune in occasione del consiglio comunale al via alle 20.45. Del Centro di permanenza per i rimpatri si è tornati a parlare dopo che il 15 aprile scorso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha comunicato al governatore Eugenio Giani di aver individuato l’area per un nuovo Cpr nel territorio di Aulla, ipotesi peraltro già emersa tre anni fa. Intanto il Pd provinciale attacca: "La linea politica del presidente della Provincia si è palesata in modo chiaro con il comportamento nell’ultimo consiglio provinciale – spiegano i Dem – La...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cpr, stasera consiglio straordinario. Il Pd: "Valettini schierato a destra"

Notizie correlate

Caso CPR Aulla: l’astensione di Valettini spacca la maggioranza? Cosa sapere Valettini si astiene in Consiglio Provinciale sulla mozione contro il nuovo CPR a Pallerone.

Referendum, la destra contro il giudice “schierato” che ha deciso sul quesito. Ma Mantovano fece lo stesso sulla cannabis“Questo sarebbe il giudice terzo e imparziale?”, denuncia il deputato di Forza Italia Enrico Costa.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Cpr, stasera consiglio straordinario. Il Pd: Valettini schierato a destra.

Cpr, stasera consiglio straordinario. Il Pd: Valettini schierato a destraPresidio stasera contro l’ipotesi di un Cpr nel territorio di Aulla, a Pallerone. La manifestazione sotto il Comune in ... lanazione.it

Serve un Consiglio straordinario. Cpr a Pallerone, polemica roventeNon è solo una protesta, è un atto d’accusa formale quello portato avanti dal gruppo consiliare di opposizione di Aulla. Inmezzo alla bufera c’è il Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) nella fraz ... lanazione.it