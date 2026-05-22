CPIA al via le iscrizioni | 18 contenuti tra guide e documenti da scaricare

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le iscrizioni ai CPIA, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. Sul sito di Orizzonte Scuola sono disponibili diciotto materiali, tra guide e documenti scaricabili, dedicati alle novità e alle procedure legate a queste strutture. La raccolta offre informazioni aggiornate sulle modalità di iscrizione, i servizi offerti e le recenti trasformazioni che coinvolgono il sistema dell’istruzione degli adulti. Le risorse sono rivolte a chi desidera conoscere più da vicino il funzionamento dei CPIA.

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Nel quadro delle profonde trasformazioni che stanno interessando il sistema dell’istruzione degli adulti, Orizzonte Scuola propone una raccolta organica di approfondimenti dedicati ai CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti). La serie, composta da articoli già pubblicati e da contributi in via di pubblicazione, affronta i principali nodi normativi, organizzativi e amministrativi relativi all’anno scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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