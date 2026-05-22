CPIA al via le iscrizioni | 18 contenuti tra guide e documenti da scaricare

Sono aperte le iscrizioni ai CPIA, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. Sul sito di Orizzonte Scuola sono disponibili diciotto materiali, tra guide e documenti scaricabili, dedicati alle novità e alle procedure legate a queste strutture. La raccolta offre informazioni aggiornate sulle modalità di iscrizione, i servizi offerti e le recenti trasformazioni che coinvolgono il sistema dell’istruzione degli adulti. Le risorse sono rivolte a chi desidera conoscere più da vicino il funzionamento dei CPIA.

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