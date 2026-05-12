DM 40 formazione ATA | 35 documenti da scaricare pronti all’uso utili per le segreterie
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un documento contenente 35 modelli pronti all’uso per le segreterie scolastiche, relativi al DM 40. Questo decreto, inserito nel Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, prevede l’assegnazione di risorse dedicate alla formazione del personale ATA, composto da personale amministrativo, tecnico e ausiliario. I modelli sono disponibili per essere scaricati e utilizzati nelle procedure quotidiane delle scuole.
Con il DM 40 il Ministero ha destinato risorse per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Il team di Orizzonte Scuola ha elaborato 35 documenti pronti all’utilizzo. I documenti saranno scaricabili domani a questo indirizzo Riservato agli abbonati alla rivista “Gestire la. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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