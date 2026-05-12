DM 40 formazione ATA | 35 documenti da scaricare pronti all’uso utili per le segreterie

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un documento contenente 35 modelli pronti all’uso per le segreterie scolastiche, relativi al DM 40. Questo decreto, inserito nel Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, prevede l’assegnazione di risorse dedicate alla formazione del personale ATA, composto da personale amministrativo, tecnico e ausiliario. I modelli sono disponibili per essere scaricati e utilizzati nelle procedure quotidiane delle scuole.

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