Così gli shock energetici hanno spostato gli equilibri del mercato petrolifero

Gli shock energetici degli ultimi anni hanno provocato cambiamenti significativi nel mercato petrolifero, con fluttuazioni dei prezzi e variazioni nella domanda globale. Questi eventi hanno influenzato le dinamiche di approvvigionamento e le strategie delle aziende del settore, portando a una maggiore attenzione sulla sicurezza delle fonti e sulla stabilità delle forniture. La relazione tra il controllo delle risorse energetiche e le possibili ripercussioni sui paesi coinvolti rappresenta un elemento centrale nelle discussioni attuali sul settore.

«Controlla il petrolio e controllerai le nazioni». La massima è attribuita a Henry Kissinger, che pare l’abbia enunciata negli anni Settanta, ma descrive con efficacia anche i tempi che stiamo vivendo oggi. La guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha rimesso l’oro nero al centro del risiko mondiale, facendone una leva tattica usata da ambo le parti. Tuttavia proprio il ruolo giocato dal greggio in questo conflitto evidenzia una marcata differenza rispetto al passato. Per circa mezzo secolo, seppur attraverso fasi storiche distinte tra loro, il mercato petrolifero è stato guidato essenzialmente dall’incrocio tra le politiche sull’offerta dei Paesi esportatori, le strategie industriali delle multinazionali degli idrocarburi e la domanda proveniente dai grandi importatori. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Suga BTS Shock! Suga BTS experienced a shocking incident while running a marathon

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