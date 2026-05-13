Durante il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, si è discusso molto della prestazione di Marco Bezzecchi nelle gare Sprint. La sua performance in questa fase del campionato è diventata un punto centrale, poiché può influenzare significativamente gli equilibri del Mondiale 2024. La sua capacità di migliorare nei Sprint potrebbe avere un impatto sui risultati complessivi, considerando che queste gare hanno già modificato la classifica generale e potrebbero farlo ancora quest’anno.

Uno dei temi legati al Gran Premio di Catalogna di MotoGP è rappresentato dalla necessità di Marco Bezzecchi di migliorare il proprio rendimento nelle Sprint. Difatti, se Jorge Martin è solamente a 1 punto dal compagno di squadra nella classifica generale del Mondiale, è grazie alle gare dimezzate del sabato, nelle quali i due centauri Aprilia hanno un profilo diametralmente opposto. Il riminese ha raccolto solamente 13 punti (figli di una terza e una quarta piazza), mentre il madrileno ne ha marcati 36 (con tanto di due affermazioni). Viceversa, se guardiamo esclusivamente al rendimento dei GP veri e propri, Simply the Bez mette a referto 115 punti (su un massimo teorico di 125) contro i 91 di Martinator.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP. Sprint, altro che “garetta”! Ha già spostato gli equilibri del Mondiale 2024 e può fare altrettanto quest’anno

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