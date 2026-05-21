Spostato il mercato del lungomare Mameli | protestano gli operatori

Il mercato sul lungomare è stato trasferito, una scelta che ha suscitato reazioni tra gli operatori locali. La decisione ha cambiato l’organizzazione degli eventi estivi sulla spiaggia di velluto, generando un dibattito acceso tra chi lavora nella zona. La modifica ha provocato proteste e ha alimentato preoccupazioni riguardo alle ripercussioni economiche sul quartiere, rivelando tensioni tra le parti coinvolte e la volontà di trovare soluzioni alternative.

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Una decisione che modifica la mappa degli eventi estivi della spiaggia di velluto, ma che porta con sé una lunghissima scia di polemiche, amarezza e preoccupazione per il futuro economico di un intero quartiere. Lo spostamento del tradizionale mercato estivo dal lungomare Mameli al lungomare Dante Alighieri ha innescato una dura presa di posizione da parte di operatori, espositori e residenti. Un addio forzato che rischia di interrompere un circolo virtuoso che durava da anni. Il mercato è nato come un progetto strategico nato dal basso, nel tratto di lungomare compreso tra via Zanella e il porto. L’idea originaria era stata fortemente voluta dagli albergatori, dai titolari degli chalet, dai ristoratori e dagli operatori balneari uniti sotto il nome di " Riviera Nord ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spostato il mercato del lungomare. Mameli: protestano gli operatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eventi sul lungomare per l’estate, verso il rinnovo del protocollo con gli operatori balneariA Latina si lavora in vista dell’estate con il Comune che nei giorni scorsi ha anche emesso l’ordinanza per la stagione balneare 2026. Mercato sospeso, gli ambulanti protestano con i furgoniSi ritroveranno stamattina, intorno alle 8, con i loro furgoni in Corso Martiri e Corso Porta Reno come hanno sempre fatto, animando il centro della... Gli alloggi bnb possono rimanere, ma non potranno nascerne di nuovi. La frase più nuda della stretta fiorentina sugli affitti turistici l’ha scritta un giudice. Il 14 maggio 2026 il Tar della Toscana ha pubblicato tre sentenze che respingono diciannove ricorsi contr x.com Le campagne Performance Max per le attività locali – drastico calo delle impressioni dall'inizio di aprile. reddit Il mercato del giovedì si sposta da piazza Duomo a piazza d'ArognoLo spostamento del mercato da piazza Duomo a piazza Adamo d'Arogno consentirà lo svolgimento del Trento Film Festival e del Festival dell’Economia - oltre che della manifestazione La piazza del ... rainews.it Mercato spostato, ancora dubbi tra i residentiLo spostamento di una parte del mercato in via Calatafimi non convince i residenti, che dopo la seconda giornata nella nuova sistemazione tornano a sollevare dubbi soprattutto sulle possibili ... ilrestodelcarlino.it