Cannes 2026 a John Travolta la Palma d’Oro alla carriera | con lui anche Andrea Iervolino

A Cannes 2026, l’attore John Travolta ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera durante la cerimonia di apertura. Con lui sul palco anche Andrea Iervolino, che si è unito a lui per rendere omaggio alla star. La presentazione mondiale del film “Propeller One-Way Night Coach” si è tenuta nello stesso giorno, con Iervolino che ha raggiunto Travolta per partecipare all’evento. La premiazione e la proiezione si sono svolte davanti a un pubblico internazionale presente in loco.

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Iervolino ha raggiunto Travolta per rendere omaggio alla star in occasione della presentazione mondiale di Propeller One-Way Night Coach. In una delle serate più esclusive del Festival di Cannes 2026, il produttore internazionale Andrea Iervolino ha raggiunto John Travolta direttamente da New York per rendere omaggio alla star hollywoodiana in occasione della presentazione mondiale di Propeller One-Way Night Coach, il primo film diretto da Travolta come regista, presentato nella sezione Cannes Première del Festival. Come riporta l’agenzia Reuters, Travolta, accolto con grande entusiasmo da pubblico e stampa internazionale, ha inoltre ricevuto a sorpresa la Palma d’Oro Onoraria alla carriera, in uno dei momenti più emozionanti dell’intera edizione del Festival. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Cannes 2026, a John Travolta la Palma d’Oro alla carriera: con lui anche Andrea Iervolino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video John Travolta vince la Palma dOro a sorpresa! Sullo stesso argomento Cannes 79: John Travolta riceve la Palma onoraria alla carrieraIeri 15 maggio il grande attore John Travolta viene osannato a ragion di merito dal pubblico di Cannes. John Travolta premiato a sorpresa a Cannes 2026 con una Palma d'oro onorariaLa star del cinema, al festival per presentare il suo film Propeller One-Way Night Coach, ha ricevuto inaspettatamente il prestigioso riconoscimento. È Ella Travolta la stella del Festival di Cannes 2026: la figlia d'arte di John ha calcato il red carpet insieme al padre, tornando sulla Croisette dopo 8 anni x.com John Travolta piange dopo un premio a sorpresa al Festival di Cannes reddit Cannes 2026, a John Travolta la Palma d’Oro alla carriera: con lui anche Andrea IervolinoIervolino ha raggiunto Travolta per rendere omaggio alla star in occasione della presentazione mondiale di Propeller One-Way Night Coach. novella2000.it John Travolta a Cannes 2026, Palma d’Oro a sorpresa e criticheNel 2022 una analoga sorte era toccata a Tom Cruise, insignito della medesima Palma d'Oro onoraria che il Festival di Cannes 2026 a sorpresa ha consegnato ... ciakmagazine.it