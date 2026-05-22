Stasera su Sky Cinema e NOW sono in programmazione diversi film, tra cui un action ambientato alla Casa Bianca. La serata propone anche altri titoli con generi vari, offrendo agli spettatori una scelta tra diversi stili cinematografici. La guida fornisce dettagli sui titoli, orari e canali, consentendo di pianificare al meglio la visione. La programmazione comprende sia film di produzione recente che classici, con l’obiettivo di soddisfare le diverse preferenze del pubblico.

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Sotto assedio - White House Down punta tutto su ritmo e spettacolarità, con Channing Tatum e Jamie Foxx al centro di un attacco senza precedenti alla Casa Bianca. Quella che doveva essere una semplice visita si trasforma in una lotta per la sopravvivenza quando un gruppo paramilitare prende il controllo dell’edificio, costringendo un aspirante agente a proteggere il Presidente e sua figlia. Il film è un concentrato di azione, esplosioni e tensione continua, costruito per tenere incollati fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 22 Maggio 2026 - Sotto assedio - White House Down

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