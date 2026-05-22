Cosa succederà dopo la parentesi italiana? La risposta arriva col capitolo finale
Dopo le vicende italiane, si avvicina il momento conclusivo per il passaporto di Emily Cooper. In un video diffuso, si vede il momento in cui il documento sta per essere sigillato con l’ultimo timbro. La scena si svolge in un ufficio di frontiera, dove un agente appone il timbro sulla pagina. Non ci sono altre persone visibili nel video, e il processo si conclude senza interruzioni. La scena suggerisce che questa sarà l’ultima fase del viaggio di Emily in Italia.
I l passaporto di Emily Cooper si prepara a ricevere l’ultimo timbro. Attraverso un video pubblicato direttamente sui canali ufficiali di Netflix, Lily Collins ha sganciato la notizia che i fan temevano, definendo una volta per tutte il destino dello show: la sesta stagione sarà l’atto conclusivo di Emily in Paris. L’attrice, visibilmente entusiasta nel filmato promozionale, ha confermato che la macchina da presa si è già accesa per immortalare un epilogo che promette di essere indimenticabile. Questa volta l’orizzonte non include la Tour Eiffel e nemmeno i monumenti storici di Roma, ma i colori della Grecia, nuova tappa di un percorso che si preannuncia decisivo per il destino sentimentale e professionale di Emily. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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