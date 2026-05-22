Cosa succederà dopo la parentesi italiana? La risposta arriva col capitolo finale

Dopo le vicende italiane, si avvicina il momento conclusivo per il passaporto di Emily Cooper. In un video diffuso, si vede il momento in cui il documento sta per essere sigillato con l’ultimo timbro. La scena si svolge in un ufficio di frontiera, dove un agente appone il timbro sulla pagina. Non ci sono altre persone visibili nel video, e il processo si conclude senza interruzioni. La scena suggerisce che questa sarà l’ultima fase del viaggio di Emily in Italia.

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