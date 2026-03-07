L' inverno è davvero finito? La risposta degli esperti e cosa succederà dal 10 marzo

Il 7 marzo 2026, a Firenze, si parla di un inverno che sembra ormai concluso, con nessun segnale di irruzioni fredde in arrivo. Gli esperti indicano che le temperature rimarranno miti nei prossimi giorni, con un clima che si avvicina più a quello di inizio aprile che a quello di marzo. Dal 10 marzo, le previsioni segnalano prolungate condizioni stabili e temperature sopra la media stagionale.

Firenze, 7 marzo 2026 – Nessun colpo di coda dell’inverno. In Toscana i prossimi giorni saranno ancora all’insegna di temperature miti e di un clima più tipico dell’inizio di aprile. Qualche nuvola in più e qualche temporale pomeridiano potrebbero movimentare la prossima settimana, ma senza un vero ritorno del maltempo. Ecco quando potrebbe arrivare un cambiamento Secondo Gaetano Genovese, meteorologo di 3bmeteo, il primo cambio di scenario è atteso tra martedì e mercoledì della prossima settimana. «L’11 marzo potrebbero svilupparsi temporali nelle ore pomeridiane, anche di moderata entità», spiega. Si tratterà comunque di fenomeni brevi e localizzati, che nulla hanno a che vedere con una vera perturbazione organizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 febbraio 2026 – E' scoppiata la primavera, quanto a temperature, almeno nelle ore centrali della giornata in questo weekend di febbraio.

