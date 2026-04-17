Lecce arriva la decisione ufficiale! Ecco cosa succederà dopo la sfida con la Fiorentina | il comunicato del club

Dopo la partita contro la Fiorentina, il club ha annunciato che la squadra si trasferirà a Verona per un ritiro. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà immediatamente successiva alla sfida, senza indicazioni su eventuali cambi di programma. La squadra si sposterà nella città veneta per prepararsi alle prossime partite di campionato. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o ai dettagli del ritiro.

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