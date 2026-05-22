Cosa sta succedendo nella diocesi di Perugia e Città della Pieve Le nomine

Da perugiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella diocesi di Perugia e Città della Pieve si sono verificati recenti cambiamenti nelle nomine delle figure di vertice. L’arcivescovo Ivan Maffeis ha effettuato nuove assegnazioni di incarichi, rivedendo la struttura delle parrocchie, delle unità pastorali e degli enti diocesani. Questi interventi fanno parte di un progetto pastorale in atto, volto a riorganizzare le attività e le responsabilità all’interno dell’arcidiocesi. Le decisioni riguardano diversi ruoli e sono state comunicate ufficialmente alla comunità ecclesiastica locale.

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Nuovo giro di nomine per l'arcivescovo Ivan Maffeis che sta ridisegnando la diocesi sulla base del progetto pastorale che coinvolge parrocchie, unità pastorali ed enti diocesani. Dopo la nomina di venti i sacerdoti e un diacono, che sono stati i destinatari dei nuovi incarichi in diocesi in vista. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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