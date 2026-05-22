Cosa sta succedendo nella diocesi di Perugia e Città della Pieve Le nomine

Nella diocesi di Perugia e Città della Pieve si sono verificati recenti cambiamenti nelle nomine delle figure di vertice. L’arcivescovo Ivan Maffeis ha effettuato nuove assegnazioni di incarichi, rivedendo la struttura delle parrocchie, delle unità pastorali e degli enti diocesani. Questi interventi fanno parte di un progetto pastorale in atto, volto a riorganizzare le attività e le responsabilità all’interno dell’arcidiocesi. Le decisioni riguardano diversi ruoli e sono state comunicate ufficialmente alla comunità ecclesiastica locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui