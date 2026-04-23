Così Migliavacca ridisegna la diocesi di Arezzo Tutte le nomine | ecco cosa cambia

Nell’arco dell’ultimo anno, la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro ha subito diversi cambiamenti sotto la guida di monsignor Andrea Migliavacca, che ha assunto il ruolo di vescovo alla fine del 2022. Durante questo periodo sono state effettuate numerose nomine e riorganizzazioni interne, portando a un nuovo assetto della struttura ecclesiastica locale. Le decisioni prese hanno interessato vari aspetti della gestione e della rappresentanza della diocesi.

Nell'ultimo anno la Diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro, guidata dalla fine del 2022 da monsignor Andrea Migliavacca è cambiata profondamente. La modifica di maggior spessore, in ordine di tempo, è la scelta del nuovo economo, Francesco Veltroni, subentrato recentemente al posto di Stefano.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Così il vescovo ridisegna la diocesi di Brescia. Tutte le nomine: ecco cosa cambiaÈ l'internazionale cattolica, la Chiesa universale che in alcuni papers di geopolitica viene definita senza dubbio come il primo partito al mondo:... Diocesi, ecco le nomine del vescovo Migliavacca per i gruppi scoutLa Diocesi ha ufficializzato le nomine del vescovo Andrea Migliavacca riguardanti l'Associazione guide e scout italiani e i vari gruppi scout.