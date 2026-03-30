Il vescovo ha annunciato un nuovo assetto per la diocesi di Brescia, con una serie di nomine che modificano la struttura ecclesiastica locale. Queste variazioni coinvolgono diverse figure di rilievo all’interno della diocesi e si inseriscono in un piano di riorganizzazione approvato dall’arcivescovo. La Chiesa cattolica, con circa 500.000 sacerdoti e religiosi in attività, rappresenta una delle istituzioni più numerose e strutturate al mondo.

È l'internazionale cattolica, la Chiesa universale che in alcuni papers di geopolitica viene definita senza dubbio come il primo partito al mondo: conta quasi mezzo milione di attivisti a tempo pieno (ovvero i sacerdoti: ma non dimenticate le suore) e una classe dirigente tra le più formate e preparate del pianeta, così come un radicamento unico e presenze in ogni angolo del globo. È uno dei pochi "movimenti" che, nei secoli dei secoli, è sempre riuscito a muovere (e smuovere) le masse, e continua a farlo tutt'ora. Con delle inevitabili oscillazioni ideologiche – è così anche da noi: c'è il prete di sinistra così come il prete di destra – ma comunque riconducibili a un blocco unico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Così il vescovo ridisegna la diocesi di Brescia. Tutte le nomine: ecco cosa cambia

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