Ex monastero della Visitazione qualcosa si muove | costituito gruppo tecnico

Dopo anni di attese e annunci, si registra un nuovo passo avanti nella riqualificazione dell'ex monastero della Visitazione. Il progetto prevede la trasformazione dell'edificio in un museo civico inserito in un complesso più ampio dedicato alla cultura. Nel 2023 si era parlato di una consegna imminente dei lavori, e ora è stato costituito un gruppo tecnico che si occupa delle fasi successive del progetto.

La riqualificazione dell'ex monastero della Visitazione, nel quale sarà ospitato il nuovo museo civico all'interno di una più articolata cittadella della cultura, è un progetto che risale a più di dieci anni fa e di cui nel 2023 era stata annunciata come imminente la consegna dell'opera.Da allora.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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