Calciomercato il Milan monitora Issa Doumbia | ruolo costo e numeri

Il calciomercato del Milan si concentra su Issa Doumbia, centrocampista del Venezia. Secondo il giornalista Nicolò Schira, il club rossonero tiene sotto controllo le sue prestazioni e valuta il suo ruolo all’interno della rosa. Non sono state rese note le cifre dell’eventuale operazione e i dettagli relativi al contratto o ai numeri relativi alle sue recenti performance.

Mancano sempre meno partite al termine della stagione e il Milan ha iniziato seriamente a lavorare per il calciomercato. In arrivo Kostic, il Diavolo pensa anche a rinforzare altri ruoli del campo. Non solo Goretzka per il centrocampo, occhi anche su profili più giovani. Ne parla il giornalista Nicolò Schira. "Roma, Milan e Inter stanno monitorando il centrocampista del Venezia Issa Doumbia. La nazionale della Costa d'Avorio sta spingendo per convincerlo ad accettare la chiamata per i Mondiali, anche se Doumbia sogna la nazionale italiana e aspetta gli Azzurri". LEGGI ANCHE: Milan, occhi anche in Germania: colpo di calciomercato a centrocampo? Nella lista rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan monitora Issa Doumbia: ruolo, costo e numeri Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato, Valdepeñas-Milan? La verità di Romano: “C’è chi lo monitora da ottobre …” Alajbegovic profilo perfetto per il Milan: costo, numeri, scadenza e stipendioMancano sempre meno settimane al termine della stagione e all'inizio di quello che si prospetta un calciomercato molto importante per il Milan.