In vista della prossima stagione, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile trasferimento del centrocampista di Treviglio, attualmente nel mirino di diverse squadre di alta divisione. Dopo la promozione in Serie A del suo attuale club, il giocatore sembra pronto a lasciare la squadra, che ha appena concluso il campionato con risultati positivi. Le trattative tra le parti sono ancora in corso, ma l’interesse verso il centrocampista resta elevato.

Il centrocampista di Treviglio sembra destinato a salutare il club fresco di promozione in Serie A Potrebbe essere in Portogallo il futuro prossimo di Issa Doumbia, uno dei grandi punti di forza del Venezia di Stroppa che ha stravinto il campionato cadetto conquistando la promozione diretta in Serie A. Venezia, derby di Lisbona per Issa Doumbia: le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it Di 10 gol e 6 assist il bottino del centrocampista nato a Treviglio ma originario della Costa d’Avorio: una stagione che non poteva passare inosservata e infatti sul classe 2003 hanno messo gli occhi molti grandi club europei. In particolare due delle tre big della Liga Portugal, vale a dire Sporting CP e Benfica.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Venezia, derby di Lisbona per Issa Doumbia: le ultime | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Calciomercato Inter, nerazzurri su Issa Doumbia: Ausilio sfida le rivali per il gioiello del Venezia. La situazionedi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, Piero Ausilio sta seguendo con grande interesse Issa Doumbia del Venezia: sfida alle rivali in Serie A Il...

Leggi anche: Issa Doumbia brilla con il Venezia, lo voleva la Juve: ora è finito nel mirino delle big italiane e straniere

Argomenti più discussi: Chi è Issa Doumbia, il Pogba italiano del Venezia che vogliono tutti: le origini ivoriane e il sogno partito in provincia; Venezia, scatterà l'asta per Doumbia: offerta dello Sporting, ma ci sono altri due club in fila; Calciomercato, è bagarre: il Benfica piomba su un obiettivo della Lazio!; Roma: piace Doumbia del Venezia, ma la concorrenza è tanta.

Calciomercato, il Benfica punta Issa Doumbia del Venezia: la situazioneIl Benfica sfida lo Sporting e le big di Serie A per Issa Doumbia. Il centrocampista del Venezia è l'obiettivo numero uno per l'estate ... derbyderbyderby.it