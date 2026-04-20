Montecatini | moda da sogno sulla scalinata del Palazzo Comunale

A Montecatini, sulla scalinata del Palazzo Comunale, si è svolta una sfilata di moda che ha attirato l'attenzione di molti passanti. L’evento ha visto protagonisti look di design e modelli presentati pubblicamente, creando un momento di condivisione tra i presenti. La manifestazione ha coinvolto diverse persone, trasformando la strada in un palcoscenico all'aperto dedicato alla moda.

Pistoia, 20 aprile 2026 — Moda che scende letteralmente in strada e si trasforma in uno spettacolo condiviso. È quanto accaduto sabato scorso sulla scalinata del Palazzo Comunale di Montecatini Terme, dove 30 abiti simbolo dell’eleganza e dell’artigianato toscano firmati da Eleonora Lastrucci hanno sfilato sotto gli occhi di cittadini e turisti, trasformando viale Verdi in un teatro all’aperto di lucente meraviglia. La sfilata-spettacolo voluta dal Comune di Montecatini Terme, con il sostegno e l’impulso della vicesindaca e assessora alla cultura Beatrice Chelli, ha avuto il merito di portare nel cuore della città non soltanto una sequenza di abiti, ma una visione precisa dell’alta moda di Lastrucci, da anni protagonista anche internazionale tra couture, teatro, cinema e grandi eventi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini: moda da sogno sulla scalinata del Palazzo Comunale Notizie correlate Moda ed eleganza sulla scalinata del palazzo Comunale di Montecatini TermePistoia, 17 aprile 2026 – Domani pomeriggio, a partire dalle 18, il centro cittadino di Montecatini Terme si trasformerà in un palcoscenico di... Monta tenda sulla scalinata di Palazzo Barbieri, allontanato e sanzionatoLa polizia locale di Verona ha intensificato negli ultimi giorni la propria presenza in diverse aree della città, comprese alcune zone periferiche,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Moda ed eleganza sulla scalinata del palazzo Comunale di Montecatini Terme; Fashion Couture: Collezione sera, il 18 aprile l’Alta Moda a Montecatini Terme; Moda ed eleganza sulla scalinata del palazzo Comunale di Montecatini Terme. Montecatini: moda da sogno sulla scalinata del Palazzo ComunaleSabato scorso la sfilata-spettacolo aperta alla città: trenta creazioni di Eleonora Lastrucci per una visione della moda come arte, identità e emozione collettiva ... lanazione.it Sfilata di moda a Montecatini TermeIl cuore della città si trasforma in una passerella a cielo aperto con le creazioni della stilista Eleonora Lastrucci ... nove.firenze.it Il Palazzo Comunale di Norcia torna a splendere nel cuore della piazza Dopo 10 anni dal terremoto che ha segnato profondamente il territorio e la sua comunità, Norcia ritrova uno dei suoi simboli più amati. Il Palazzo Comunale torna finalmente a vivere, restit - facebook.com facebook