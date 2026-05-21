La Procura di Belluno ha aperto un’indagine sulla gestione della cabinovia Socrepes, coinvolgendo diverse persone tra cui il commissario Saldini. L’ipotesi di reato riguarda un possibile favoritismo nella scelta della ditta Graffer per i lavori relativi all’opera. Tra gli indagati figura anche un manager responsabile di un portafoglio di opere pubbliche valutato circa 4 miliardi di euro, in relazione all’affidamento dei lavori per la cabinovia olimpica Apollonio-Socrepes a Cortina d’Ampezzo.

C’è anche il nome del manager che gestisce un portafoglio di opere pubbliche per quasi 4 miliardi di euro nell’elenco degli indagati della Procura della Repubblica di Belluno, in relazione all’affidamento dei lavori per la cabinovia olimpica Apollonio-Socrepes di Cortina d’Ampezzo. L’inchiesta è condotta dal procuratore Massimo De Bortoli e dal sostituto Simone Marcon i quali hanno deciso di scoprire le carte ordinando le perquisizioni nelle sedi della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 a Roma e Cortina, nonché della società a responsabilità limitata Graffer a Centenaro, una frazione di Lonato in provincia di Brescia, e in abitazioni private e uffici a Milano e Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, indagine sulla cabinovia Socrepes: tra gli indagati il commissario Saldini. L’ipotesi: “Favorita la Graffer”

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